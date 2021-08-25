Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden eleştirilere 2 dakika 16 saniyelik videoyla yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı televizyon programında ‘projeden bahsetmedi’ eleştirileri yapılması ve sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, aynı programda 70 projeden bahsedildiği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı televizyon programında ‘projeden bahsetmedi' eleştirileri yapılması ve sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı televizyon programında bahsedilen projelerin videosunu paylaştı.
Canlı yayında 70 projeden bahsettiği belirtilen Mansur Yavaş'ın tüm projeleri 2 dakika 16 saniyelik videoya sığdırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Devamı 29 Ağustos’ta düzenleyeceğimiz 2021 yılına ait 100’ü aşkın projenin temel atma, açılış ve tanıtım töreninde sizlerle” denildi.