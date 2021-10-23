Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘kitre bebek’ açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarih müzesinde sergilenen kitre bebeklerin ücretleriyle ilgili tartışmalara yönelik açıklamada bulundu. Belediyenin açıklamasında, "İftira atılan haberlerde yer alan şekilde piyasadaki vasıfsız ve fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebeklerle ya da ardahan kitre bebeği ile alakası yoktur” denildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarih müzesinde sergilenen kitre bebeklere ‘gereğinden fazla para ödendiği' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında müzede kullanılan kitre bebek kompozisyonlarının, piyasada bulunan ve seri üretim yapılarak imalatı gerçekleştirilen klasik ve vasıfsız oyuncak bebeklerden olmadığı, bir sanat eseri olan ve tıpkı diğer el sanatlarında olduğu gibi uzman sanatçılar tarafından hayata geçirilen bebekler ve kompozisyonlar olduğu, tüm dünyada olduğu gibi yaşam ve giyim kültürünü yansıtacak şekilde detaylı bir çalışmanın ürünleri olduğu vurgulandı.

“FABRİKASYON DEĞİLDİR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, “İftira atılan haberlerde yer alan şekilde piyasadaki vasıfsız ve fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebeklerle ya da Ardahan kitre bebeği ile alakası yoktur. Fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebekler ya da Ardahan kitre bebeğinin Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesinde sergilenmesi akla ve mantığa doğal olarak aykırıdır” denildi.

Ürünlere ilişkin yapılan bilgilendirmede; semerci Mustafa Atıcı, nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, dokuma ustası Emin Yıldırım, dokumacı İsmail Yanık, fotoğrafçı-berber Hüseyin Budak, ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu'nun birebir modellemeleri yaptığı, çalışmaların fabrikasyon olmadığı ve sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu vurgulandı.

“İNTERNET SİTEMİZDE YAYINLANDI”

“Bu eserler, Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde tek bir bebek olarak işlenmemiş, aynı zamanda kompozisyon olarak yer almıştır” açıklamasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu ifadeleri kullandı:

* Tasarımdaki kitre bebeklerin saç telinden kıyafetlerine, takılarından aksesuarlarına kadar her detayda uzman sanatçılardan oluşan gruplarla çalışılmıştır. Özel el dokuması kumaşlarla hazırlanmış kıyafetler; oyalar, çeşitli harçlar ve nakışlarla tamamlanmıştır.

* Orijinaline ulaşılmış nakışlar uygun ölçülerde küçültülerek yerel sanatçılar tarafından titizlikle üretilmiştir. Kemer, kolye ve yüzük gibi aksesuarlar ise özel atölyelerde imal edilmiştir.

* Kompozisyonlar ve ücretleri, şeffaflık ilkemiz gereğince internet sitemizden yayınlanmıştır.

“YAPTIKLARI YOLSUZLUKLAR NEDENİYLE HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklaması şöyle devam etti:

* Kitre bebek kompozisyonları ve müzecilik hakkında ülkemizde ve uluslararası alanda bugüne dek birçok faaliyet yapılmıştır. Her biri ayrı bir kompozisyon ve saç teline kadar sanat ürünü olan eserleri vasıfsız oyuncak bebeklerle karıştırıp, maddi değeri düşük oyuncak bebekler müzede sergilenmiş gibi iftira atan zihniyet elbette gerçeği bilmektedir.

* Amaçları bugün basına yansıyan iki ayrı yolsuzluk dosyasında olduğu gibi, kendi dönemlerinde yapılan yüzlerce adet ve katrilyonlarca lira değerindeki yolsuzluğun üzerini iftira atarak örtmektir. Ancak bu zihniyetin kendini kurtarmak için yaptığı son çırpınışlar nafiledir. Er ya da geç yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle hukuk önünde hesap vereceklerdir.

* Belediyemizin duruşunu bir kez daha ifade ediyoruz: En ufak yanlış yapanı kendimiz savcılığa verir, derhal yolumuzu ayırırız. Yanlış yapan olursa asla arkasında durmayız.

* Ancak bunu yaparken kimseyi de çamur siyasetine ve çamura bulanmışlara kurban etmeyiz. Dürüst olan, haysiyetli olan, namuslu olan dedikodu yapmaz. Bir bildiği varsa gider savcılığa verir.