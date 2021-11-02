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Ankara merkezli 40 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yayınlanma: 09:03 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Ankara merkezli 40 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nı içerisinde yuvalandıkları belirlene ve ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen; 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için  Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlatıldı.

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