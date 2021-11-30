Ankara merkezli kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu: 49 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel içerikli ilaçları çikolata, içecek, kahve ve macun gibi gıda ürünlerine katarak piyasaya sürdüğü belirlenen 49 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cinsel içerikli ilaçların çikolata, içecek, kahve ve macun gibi gıda maddelerine katılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

İnsan sağlığını tehlikeye soktuğu belirlenen ürünlerin, kan dolaşımını yükseltmesi nedeniyle kalp krizlerine neden olabileceği belirtildi. Şüphelilerin ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinden kurtulmak amacıyla etken madde katılmamış ürünleri denetime tabi tuttukları belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bu ürünleri üreten, pazarlamasını yapan, depolayan ve toptan şekilde piyasaya sürdüğü tespit edilen 50 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Öte yandan şüphelilerin iş yerleri ve depolarında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün, kaçak faturası belgesi, kaçak bandrolsüz sigara, cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu yedek parçası ile çok sayıda tıbbı ilaç ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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