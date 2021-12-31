Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan akademik personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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