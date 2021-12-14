Ankara Üniversitesi’ndeki ‘sefalete mahkum değiliz’ eylemine sert müdahale

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'sefalete mahkum değiliz' diyerek oturma eylemi düzenleyen öğrencilere güvenlik güçleri tarafından sert müdahale edildi. Çok sayıda öğrenci ters kelepçeyle gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde aynı eylemi yapmak isteyenler bir grubun bıçaklı saldırısına uğramıştı.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Orta Kantin bölgesinde toplanarak ‘sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz’ diyerek eylem düzenleyen ‘Mülkiye Dayanışması’ adlı öğrenci grubuna sert müdahale edildi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi eyleme sevk edildi.

ÜNİVERSİTEDE ARBEDE

Güvenlik görevlileri, yapılmak istenilen eyleme üniversite yönetimi tarafından izin verilmediği, eylemin eğitim ve öğretime engel olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edilmesiyle arbede yaşandı.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı olayda, öğrencilerin sert müdahale ve ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlar görüntülere yansıdı.

“TÜM İKAZLARA RAĞMEN OTURMA EYLEMİNE GEÇTİNİZ”

Gözaltına alınan öğrenciler adliyeye sevk edilirken, yaşanan olaya ilişkin ifade tutanağında ayrıca şunlar yer aldı:

* Yapılan tüm ikazlara rağmen dağılmayarak oturma eylemine geçmeniz, daha sonra birbirinize kenetlenerek yüksek sesle ‘Mülkiye Marşı’ söyleyerek eğitim öğretimi aksatacak şekilde, ısrarla diğer öğrencileri de eyleme davet etmek suretiyle kanuna aykırı eyleminize devam ettiğinizden dolayı zor kullanılarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan hakkınızda gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildiniz.

BIÇAKLI SALDIRI HATIRLATILDI

Yaşanan olay sorası öğrencilerden yapılan açıklamada üniversite rektörüne, “Eli bıçaklı saldırganların okulumuzun öğrencilerine saldırmasına göz yumarken, ekonomik krizi konuşmak isteyen öğrencilere izin vermeme sebebiniz nedir? Eski bir AKP milletvekili olarak ekonomik krizin yaratılmasında siz de mi bir sorumluluk hissediyorsunuz?” sorusu soruldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki bir grup öğrenci geçtiğimiz günlerde de, ‘ekonomik kriz ve öğrencilerin geçinememe' sorunları üzerine bir forum düzenlemiş ancak karşıt görüşlü bir grup, forumu engellemek istemişti. Karşıt görüşlü grup ellerinde bıçakla forum düzenleyen öğrencilere saldırmıştı. Bıçaklı kişilerin fotoğrafı sosyal medyaya yansırken okul içine bıçakla girilmesine izin verilmesi büyük tepki çekmişti.

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