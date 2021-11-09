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Ankara ve çevresinde heyecanlandıran anlar…

Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.

Yayınlanma: 07:37 - 09 Kasım 2021 Güncellenme:
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Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.

Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste “Acaba meteor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti. (DHA)

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