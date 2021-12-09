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Ankara’da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı 

Ankara'da, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

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Ankara’da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

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