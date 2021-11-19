Ankara’daki patlamanın sebebi belli oldu! Mansur Yavaş açıkladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün gece bir binada gelen patlamada baba ve çocuğu hayatını kaybetmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Yaralıların durumu ağır" dedi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmıştı, 2 kişi de yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.

İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme Kahtan (5), Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap’ı (25) göçük altından çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Yaralıların durumu ağır” dedi.

BASINÇ SONUCU İÇ ORGAN PARÇALANMASI

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan patlamayla ilgili son durumun itfaiyeden gelen raporla netleşeceği belirtildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın meydana geldiği binanın bir kısmında doğalgaz kullanıldığı, bir kısmında da kullanılmadığı tespit edildi. Patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz olmadığı, dairede bulunan mutfak tüpünün patladığını öğrenildi. Savcılık tarafından öğrenilen bilgilerde, dairede meydana gelen ölümlerin yanarak değil, basınç sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu belirlendi.

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