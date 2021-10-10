Ankara’daki polis müdahalesine CHP’li vekillerden tepki

Ankara'da 10 Ekim 2015'teki gar katliamında hayatını kaybedenler için Ankara Garı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyenlere polis biber gazla müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yapılan müdahaleye ve gözaltılara tepki gösterdi.

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10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin gerçekleştireceği “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” öncesinde IŞİD'ın Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında ölen 104 kişi, katliamın 6'ncı yıl dönümünde tren garı önünde anıldı. Sadece saldırıda ölenlerin ailelerinden oluşan bir heyetin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve bazı milletvekillerinin Ankara Garı’na doğru geçmesine izin veren polis, etkinliğe katılmak için bir araya gelen diğer gruplara biber gazlı müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“MİLLETVEKİLİ, YÖNETİCİ, ŞEHİT AİLESİ TANIMIYORLAR YAZIK…”

Katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önünde açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin saldırıda ölenler anısına yerleştirdiği 104 fidanın dün Ankara Valiliği tarafından kaldırıldığını belirtti. Polisin müdahalesini eleştiren Kaya, Ankara Valisi Vasip Şahin’e seslenerek gözaltına alınanları serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Burada 104 fidanı, ağacı alıp götürdüler. Ağaçtan korkuyor, yeşilden korkuyorlar. Onların adının yaşamasından korkuyorlar. Ama lütfen bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Ankara, başkent. Başkent’te barış, demokrasi, huzur olursa, Türkiye’ye de barış, demokrasi, huzur gelir. Gözaltındakiler serbest bırakılıncaya kadar bu olayın takipçisi olacağız. Mezarda anmaya da gideceğiz. Ankara Valisini buradan uyarıyorum. Lütfen emniyet güçlerinin bu ne yaptığını bilmez tutumundan vazgeçin. Milletvekili tanımıyorlar, yönetici tanımıyorlar, şehit ailesi tanımıyorlar yazık…”

“VİCDANINIZ KURUMUŞ, İNSANLIĞINIZ BİTMİŞ SİZİN…”

Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya hesabından polisin vatandaşlara uyguladığı biber gazlı müdahale anlarını paylaşarak, “Başkentin ortasında insanlarımızı korumadınız, canlı bombalarla başbaşa bıraktınız, katliamın hemen sonrasında sıktığınız biber gazları yetmedi de anmaya gelenleri de mi biber gazına boğuyorsunuz? Vicdanınız kurumuş, insanlığınız bitmiş sizin…” ifadelerini kullandı.

“GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımlayarak gözaltına alılanların serbest bırakılmasını istedi. TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ankara’daki 10 Ekim Katliamı anma etkinliklerine yapılan polis saldırılarını kınıyoruz. Anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!”