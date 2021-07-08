Ankara’nın girişinde direnen maden işçileri: Yaşananların sorumlusu sizlersiniz

Uyar Madencilik'ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara'ya hareket etmişti. Seslerini duyurmak için Ankara'nın yolunu tutan madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişlerine izin verilmemişti.

Ankara girişindeki bekleyişinin 3.'üncü gününde tazminat mağduru madenciler, yine iktidara ve konuyla ilgili bakanlıklara seslenerek “Hakkımızı verin, tazminatlarımızı ödeyin. Hakkımızı alana kadar bu yoldan dönmeyeceğiz” çağrısında bulundu.

“ELİTAŞ İKİ AYDIR TORBA YASAYI NEDEN ELİNDE BEKLETİYOR”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin yaptığı açıklamada, 3 gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmede, sorunun çözümü noktasında bir torba yasanın hazırlanarak 2 ay önce AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a sunulduğunu, ancak yasanın meclise halen sunulmadığını öğrendiklerini ifade etti. Sendika Genel Başkanı Çetin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 ay önce kendisine gönderilen sorunun çözümü noktasındaki yasa taslağını meclise sunmamış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapmış olduğumuz toplantıda bu yasa taslağının AKP'li Elitaş'a verdiklerini ifade ettiler. Ama maalesef Elitaş, ‘Durum şöyle olacak, böyle olacak' diye 4 Temmuz tarihine kadar oyaladı. Ama maden işçisi Ankara'ya gelerek bu oyunu bozdu.

*Artık son noktaya geldi. Elitaş ile birlikte toplantı yapacağız. Elitaş'a sesleniyoruz; Cumhurbaşkanını vermiş olduğu talimat ile hem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bize verdiği sözün arkasında duracaksın. Senin o tasarıyı elinde tutmaya hakkın yok. Halkın meclisine o tasarıyı sunacaksın. Elitaş 2 aydır torba yasayı neden elinde bekletiyor.

“BİZLERİ TERÖRİST İLAN ETTİNİZ”

3 gündür Ankara girişinde soğuk beton üzerinde beklediklerinin ifade eden tazminat mağduru Ali Faik İnter, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın tarafından bekletilen ve TBMM'ye sunulmayan torba yasanın diğer madenlere örnek teşkil etmeyeceğini ve bu konuda çözüm önerileri sunduklarını dile getirdi. Mağdur madenci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*2015 yılından bu yana biz Ankara'ya 16 defa geldik. Her geldiğimizde defalarca söz verildi. AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş'ın şuanda elinde çözüm olmasına rağmen çözümü meclise sunmamaktadır. Yaptığımız görüşmelerde çıkacak olan torba yasanın diğer madenlere emsal teşkil edeceği bahanesi bize sunuluyor. Ancak biz cahil madenciler olarak bakanlık yetkililerine bunun emsal teşkil etmeyeceğini gerekçeleriyle birlikte söyledik.

*Eğer bu yasayı çıkarırsak bu emsal teşkil eder ve tüm işverenler madencisine maaşlarını ödemez ve Türkiye kaosa sürükleniyor diyorlar. Ama biz 15 yıldır kaostayız. Bu kaosu sona erdirecek ve yasadaki boşlukları giderecek maden işçisi değil sizlersiniz. Bütün yaşananların sorumlusu sizlersiniz. Bizlerin karşısına polisleri çıkarıyorsunuz. Bizler terörist, marjinal, provokatör ilan ediliyoruz.

*Neden ilan ediliyoruz. Sizler görevinizi yapmadığınız için. Bizler madenciyiz. Bizler sizlerin yarattığı hukuksal boşluk yüzünden, denetim mekanizmanızın çalışmaması yüzünden bu sorunları yaşıyoruz. Sorunları bir an önce çözün. Artık oyalanmaya ve kandırılmaya tahammülümüz yok.

*Güvenlik güçleri bizim karşımıza değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Elitaş'ın karşısına çıkın. Bize ‘Çıkın buyurun Ankara'ya gelin. Süleyman Soylu sizi misafir etsin' dediler. Böyle mi sizin misafirperverliğiniz. Bize resmi bir tarih verilene kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Artık icraat vaktidir.

“YA CEVAP VERECEKLER, YA BİZİ MECLİSTE ÖLDÜRECEKLER”

*Yıllardır alacakları tazminat konusunda kendilerinin oyalandığını ifade eden mağdur madenci Adem Dadaklı ise sitemini şu şekilde dile getirdi; “Biz bu yola ‘Ölmek var dönmek yok' parolası ile çıktık. Bize verilen sözler tutulmadı. Bizim haykırışlarımızı tüm dünya duydu. Ama nedense bizim meclisimiz, vekillerimiz duymadı.

*Biz öldüğümüz zaman mı sesimizi duyacaklar. 8 yıldır hep oyalandık. Sizim sorunumuzun cevabını ya bize verecekler, ya bizi mecliste öldürecekler. Başka yolu yok.

*Siz polise ‘Onları oyalayın. Ankara'ya sokmayın. Madenci yatsın taşın üstünde' diyorsunuz. Onların koltukları nasıl olsa rahat. Biz garibanız. Biz madenciyiz. Hırsızlık yapanları saraylarda beslersiniz. Taşın üstünde yatıyoruz bizi kimse duymuyor.

CHP'DEN VE HDP'DEN MADENCİLERE ZİYARET

Ankara girişinde 3 gündür bekleyen Somalı tazminat mağdurları madencileri muhalefet milletvekillerinin ziyaretleri devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, mağdur madencileri ziyaret ederek şöyle konuştu; “Maden işçilerimiz 3 gündür haksız yere Ankara girişinde tutuluyorlar. Betonun üzerinde nöbet tutuyorlar. Maden emekçilerimiz verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Verilen sözler tutulmadı. Bizler madenci emekçilerin yanındayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile AKP Grup başkanvekiline sesleniyoruz. Sizler kimin yanındasınız. Madencinin, emekçinin mi? Yoksa sermayenin mi?”

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'de mağdur madencileri ziyaret ederek hak arama mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade ettiler.

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