Ankara’yı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Ankara'da 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan yabancı uyruklu şahıs hakkında müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde 10 Ağustos günü meydana gelen olayda Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Abdo (20) ve M.A. (16) ile tartışmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger’i bıçaklayarak kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın hayatını kaybetmişti.

Yaşanan cinayet sonrası çıkan olaylarda 99 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilen Yahya Al Abdo ve Muhammed Abdo hakkındaki iddianame tamamlandı.

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yahya Al Abdo hakkında ‘kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘tehdit ve hakaret' suçlarından müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yaşı küçük olan M.A. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İHA

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