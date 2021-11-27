Ankete katılan seçmenin büyük çoğunluğu ‘Atatürk’e şükran duyuyorum’ dedi

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılan seçmenlere "Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu soruldu. Seçmenin yüzde 92'si “Evet, duyuyorum” derken, yüzde 73'ü ise Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor.

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ‘Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021' kamuoyu araştırmasından bir sonucu paylaştı.

‘Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?' sorusunun sorulduğu araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 92'si “Evet, duyuyorum” yanıtını verdi.

ATATÜRK’ÜN DEĞERİNİN SON ZAMANLARDA ANLAŞILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ankete katılan seçmenlere “Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor musunuz?” sorusu da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 73'ü Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor.