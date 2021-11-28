Annenin feryadı: Yüreğimiz yandı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan ve boşandığı Sedat Kalındaş tarafından öldürülen 38 yaşındaki Gülsüm Yarış’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tek isteğinin adalet olduğunu belirten anne Fadime Yarış, kızının öldürülmeden bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye gittiğini söyledi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, boşandığı Sedat Kalındaş tarafından hayattan koparılan 38 yaşındaki Gülsüm Yarış'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime Yarış, “Tek isteğim kravat taktı diye, efendi durdu diye katilin indirim almaması. Adalet tecelli etsin. Yüreğimiz yandı, iki torunumu öksüz bırakan cani hak ettiği cezayı alsın” diye feryat etti.

Yarış'ın ailesi, Gülsüm'ün bir yıl önce boşandığını, boşanmadan önce Şanlıurfa'da yaşadığını anlattı. Gülsüm'ün boşandıktan sonra iki çocuğu ile birlikte İstanbul'da bir hayat kurduğunu belirterek “Gülsüm'ün eski eşi Sedat, sürekli tehdit ediyordu. Defalarca çocuklarını almakla ve öldürmekle tehdit etti” dediler.

KALLEŞÇE VURDU

Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime Yarış, “Kızım katledilmeden bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye gitti. Sabah 09.00'da Adliye'de olmasına rağmen savcıya bir türlü ifade veremedi. Ertesi gün eski kocası eve gelip kızımı kalleşçe arkadan vurdu'' dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da aileye ücretsiz avukat tahsis edeceklerini belirterek “Yalnız değilsiniz, hemen bir avukat tutacağız. Duruşmalarda da örgütlü gücümüzle yanınızda olacağız. Adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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