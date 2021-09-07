Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 26 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD göre 14:14’de Antalya’da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak hesaplandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER