Antalya’da ‘geçinemiyoruz’ eylemine polis engeli
Antalya'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlemek istediği "geçinemiyoruz" eylemine polis tarafından izin verilmedi. Yürüyüş gerçekleştiremeyen eylemciler basın açıklaması okuyarak eylemlerini sonlandırdı.
Antalya’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin düzenlemek istediği “geçinemiyoruz” eylemi Kaymakamlık tarafından yasaklanmıştı. Kaymakamlık kararında yasak gerekçesi olarak “Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlenmek istenen mitingin risk oluşturabileceği değerlendirmesi” gösterildi.
Bunun üzerine eylemciler bugün Muratpaşa ilçesindeki Aydın Kanza Parkı'nda toplandı. Eylemcilerin önü polis barikatlarıyla kesildi.
Yürüyüşlerine izin verilmeyen eylemciler Kanza Parkı'nın dışında basın açıklaması okuyarak eylemlerini sonlandırdı.