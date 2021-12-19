Antalya’da karla kaplı yollar iş makineleri ile temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan karla mücadele kapsamında yoğun mesai yaptı. Akseki ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan karla mücadele çalışmaları gün boyu sürdü. Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu.

Sozcu.com.tr

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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı bazı yollardan trafiği olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından gerekli ekipler ve iş makineleriyle teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Gece boyu hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Akseki'nin Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak mahallelerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla seferber olarak karla kaplı yolları açtı. Akseki'de yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Akseki Süleymaniye Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaş Büyükşehir ekipleri tarafından ekiplerimiz tarafından kurtarıldı.

İBRADI'DA KAR MESAİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de İbradı ve mahallerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı. Ekipler Cumartesi gece saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı ile gün boyu mücadeleye devam etti.

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