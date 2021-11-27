Antalya’da şiddetli yağış ve rüzgar: 15 kişi depoda mahsur kaldı

Antalya'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Serik'te bir odun deposundaki 15 çalışan, depoda mahsur kaldı.

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Meteorolojinin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.

Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Konyaaltı Sahili’nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü.

Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

DERE TAŞTI

Yağmur, kentin doğu ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Serik ilçesi Kadriye Mahallesinde Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı.

Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı. Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı.

Öte yandan, Aksu ilçesi Kundu Mahallesinde de yağış nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.

15 ÇALIŞAN, ODUN DEPOSUNDA MAHSUR KALDI

Serik ilçesinde, su baskını nedeniyle bazı mahallelerin ulaşım bağlantı yolları kapandı.

Kökez Mahallesi Yazır mevkisinde yol üzerinde bulunan bir odun deposundaki 15 çalışan, depoda mahsur kaldı.

İş yeri sahiplerinin 112’den yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Depoda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. DHA

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