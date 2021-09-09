Arabayla dolaşıp kadınları rahatsız ediyorlardı! Yaptıkları yanlarına kar kalmadı…

İstanbul Esenyurt'ta otomobille mahalle aralarında dolaşıp yalnız gördükleri kadınlara cinsel taciz içerikli kelimelerle sarkıntılık yapan üç erkek, kadınların şikayeti üzerine yakalandı. Biri tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Esenyurt’ta bir araç içerisinde bulunan üç erkek, site önünde duran N.G. ve M.B. isimli kadınlara cinsel taciz içerikli kelimeler kullanarak sarkıntılık yaptı.

Kadınların tepki göstermesi üzerine araçtan inen üç erkek kadınları darp ederek olay yerinden kaçtı. Bildirmesi üzerine olay yerine giden polis, eşkallerini aldığı şahısları kısa sürede yakaladı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

M.D., F.Ç. ve M.G. isimli şüphelilerden, M.D. ve F.Ç. hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırak serbest bırakılırken, M.G. isimli şahıs ise tutulanarak cezaevine konuldu. (İHA)