Haberler - Gündem

Araca kurşun yağdırdı, serbest kaldı

İstanbul Sultangazi’de park halinde bulunan araca 8 el kurşun sıkan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anının kameralara da yansıdığı olayda şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Araca kurşun yağdırdı, serbest kaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde meydana gelmişti. Gece saatlerinde park halindeki bir araç kurşun yağmuruna tutulmuştu.

KAYITLARDAN ŞAHIS BULUNDU

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırının araç sahibi Mehmet İris'in husumetlisi tarafından gerçekleştiğini belirledi.

SERBEST KALDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlının, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA

12 yaşındaki kızı takip etti: Yaptığı rezillikten sonra serbest kaldı İlginizi Çekebilir 12 yaşındaki kızı takip etti: Yaptığı rezillikten sonra serbest kaldı