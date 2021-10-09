Araca kurşun yağdırdı, serbest kaldı
İstanbul Sultangazi’de park halinde bulunan araca 8 el kurşun sıkan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anının kameralara da yansıdığı olayda şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde meydana gelmişti. Gece saatlerinde park halindeki bir araç kurşun yağmuruna tutulmuştu.
KAYITLARDAN ŞAHIS BULUNDU
Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırının araç sahibi Mehmet İris'in husumetlisi tarafından gerçekleştiğini belirledi.
SERBEST KALDI
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlının, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA