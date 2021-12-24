Aralarından FETÖ firarilerinin de bulunduğu 770 terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulanlar arasında FETÖ firarileri; Adil Öksüz, Celal Kara, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz, Emrullah Uslu gibi isimler de var.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alındı.

mal varlığı dondurulması kararı alınan kişilerden 454'ünü FETÖ/PDY üyesi oluşturuyor.

Bu kişiler arasında Adil Öksüz, Asım Yıldırım, Celal Kara, Cevheri Güven, Said Sefa, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz ve Emrullah Uslu gibi isimler de bulunuyor.

PKK, IŞİD, DHKP-C

Mal varlığı dondurulanlar arasında 108 PKK/KCK üyesi; 119 IŞİD, Hizbullah ve El-Kaide üyesi; 89 da DHKP-C, MLKP ve MKP üyesi bulunuyor.

MAL VARLIĞI DONDURULANLARIN TAM LİSTESİ

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