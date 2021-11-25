Ardahanlılar, AKP’li siyasetçilere seslendi: Yol karın doyurmuyor! Memlekette açlık var, sefalet var, zulüm var

CHP esnaf heyeti, Ardahan'da vatandaşlarla buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li siyasetçilerin 'Ülkede bolluk var, aç olanlar duble yollara baksın' açıklamalarını sordu, Ardahanlılar ise "Yol karın doyurmuyor. O vekiller bu sözleri buraya gelip söyleyebilir mi?" cevabını verdi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki, ‘CHP Esnaf Masası’ heyeti hafta başından beri sürdürdüğü Doğu Anadolu gezisi kapsamında bugün Ardahan’da vatandaşlarla buluştu.

CHP’li Ağbaba, Çıldır’da, önünü keserek hayat pahalılığından yakınan vatandaşlara AKP’li siyasetçilerin, “Ülkede bolluk var, aç olanlar duble yollara baksın, bunlar dış güçlerin oyunu” gibi sözlerini halka sordu.

“AKP’Lİ O VEKİLLER ÇILDIR’A GELSİN”

Çıldırlılar, AKP’li siyasetçileri memleketlerine davet ederek, “Yol karın doyurmuyor. Memlekette açlık var, sefalet var, zulüm var. Hayvanlarımıza yem bulamıyoruz, gübre alamıyoruz, tarlamıza ne serpeceğiz? Ekmek pişirecek un alamıyoruz. O vekiller bu sözleri buraya gelip söyleyebilir mi?” diye cevap verdi.

“İKİ DÖNEM AK PARTİ’YE OY VERDİM, ŞİMDİ MEMLEKETTE AÇLIK, SEFALET, ZULÜM VAR”

Hayat pahalılığına isyan eden vatandaşlardan biri ise “Ben 2 dönem AK Parti’ye oy verdim. Şimdi memlekette açlık var, sefalet var, zulüm var” diye dert yandı.

“ASGARİ ÜCRETLE 500 KİLO KÖMÜR ALABİLİYORUZ”

Bir başka Çıldırlı vatandaş ise pahalılığına isyan ederek, “Evvela kendi yastığının altını boşaltsın, sonra vatandaşa söylesin. Asgari ücret ile 500 kilo kömür ancak alabiliyoruz. Tezeğe geri döndük” dedi.

Bir genç, CHP’li milletvekillerine cüzdanındaki 5 TL’yi gösterirken, bir çiftçide tüm parasının elindeki 2 lira 75 kuruş olduğunu söyledi.

Şekere, çaya bir haftada da yüzde 33 zam geldiğini anlatan bir esnaf ise “Bizim kendi ürünlerimiz örneğin kaşar peynir aynı fiyatta. Ama dışarıdan aldığımız ürünlere zam üstüne zam geliyor” dedi.

AĞBABA: EY ERDOĞAN, BİZ YOKSULLUĞU ABARTMIYORUZ SEN YALAN SÖYLÜYORSUN

Vatandaşlarını hayat pahalılığından yakınmalarına karşılık veren Ağbaba, “Bunların hepsini düzelteceğiz. Esnafın geliri giderini karşılamıyor. Un ve yem fiyatları günübirlik artıyor. Ey Erdoğan biz yoksulluğu abartmıyoruz, sen yalan söylüyorsun” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Vatandaşlardan CHP heyetine: Kurtarın bizi bu yoksulluktan