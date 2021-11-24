Artan vakalar sonrası coronada ilk yasak kararı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, nüfusa oranla vaka sayısının 100 bin kişide 414,65 olan ve vaka sayısı en çok artan illerde birinci sırada yer alan Tunceli'de, corona tedbirleri kapsamında ilk yasak kararı geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 6-12 Kasım’ın haftalık tablosunda; vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 414,65 olduğu Tunceli, vaka sayısı en çok artan iller arasında birinci sırada yer almıştı.

YENİ VARYANT UYARISI

Tunceli Valiliği, salgın nedeniyle yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 24 Kasım ile 8 Aralık arasında bir dizi yasak kararı aldı.

Buna göre kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklere 15 gün yasak getirdi.

“BAZI TEDBİRLER ALINDI”

Valilik, filyasyon ekiplerine temaslı bilgisini eksik ve doğru vermeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

*Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Kasım 2021 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.

FİLYASYON EKİPLERİ ARTTIRILDI

Vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği kentte, filyasyon ve denetleme ekiplerinin sayıları da artırıldı. Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filyasyon ekiplerine eksik bilgi veren kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. DHA

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