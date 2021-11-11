‘Artık yeter! Adalet istiyoruz’

Adalet arayan aileler, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Rabia Naz Vatan’dan Berkin Elvan’a, Burak Oğraş’tan Pınar Gültekin’e, evlatları, tecavüze, trafik kazasına, polis kurşununa, cinayete kurban giden birçok aile adliyenin önünde bir araya gelerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya davet etti, “Artık yeter, adalet istiyoruz” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Türkiye'de adalet arayışı, toplumun her kesimini bir araya getiren neredeyse tek konu. Yakınlarını cinayete, trafik kazalarına, tacize, tecavüze hatta polis kurşununa kurban veren aileler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklama, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri çatısı altında düzenlendi. Aileler, cinayete kurban giden çocuk, ve kadınların resimlerinin yer aldığı, ‘Herkes için Adalet' yazılı pankart açtı.

Çocukları, bir şekilde cinayete kurban giden çok sayıda aile adliye önünde acısını dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine de tepki gösterilen açıklamada, cinayete kurban giden çocuklar ve kadınların isimleri okundu. Okunan her ismin ardından kalabalıktan ‘Adalet' sesi yükseldi.

Aileler, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin', ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', ‘Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attı.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ACILAR YAŞANDI”

Aileler arasında, Türkiye'nin adalet arayışıyla yakından tanıdığı, Rabia Naz'ın abası Şaban Vatan da yer aldı. Vatan yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

* Türkiye'nin her yerinde acılar yaşandı. Çocuklarımız öldürüldü, kadınlar öldürüldü, istismar olayları yaşandı. Bu istismarcı ve tecavüzcüleri korudular. Katilleri korudukları gibi. Leyla Aydemir'in annesi babası yok, bizleriz.

* Leyla Aydemir'in o 4 yaşındaki canına kıyılmış olan, aynı zamanda istismara uğramış olan o cennet gözlü çocuğun ailesi hepimiziz. Bu acıları hepimiz yüreğimizde yaşadık. Hep beraber ‘artık ayağa kalkalım’ dedik ve hakkımız olan eylemimizi yapmaya buraya geldik.

* Bizim çocuklarımız toprağın altında, Adalet Bakanı neyi bekliyor? Umurunda değil. Biz artık diyoruz ki yeter! İstifa etmesi gereken istifa etsin. O makamlar milletin makamıdır. O makamlar toprağın altındaki canların makamıdır. O makamların anlamı odur.

“YETER CÜBBELERE DÜĞME DİKTİRDİĞİNİZ”

Konuşmasına devam eden Vatan, “Bu adaletsizlik süreci siyaset üstüdür. Vicdanlarda yaradır. Türkiye'de, canlarının canına kıyılan anneler, babalar uykuyu unuttu ama ülkeyi sömürenler, adaleti bitirenler rahatça başlarını yastığa koyabiliyor. Biz bu ülkenin vatandaşları olarak diyoruz ki ‘artık yeter. Adaleti sağlayın’. Adalet mercilerinin cübbelerini düğmesiz, özgürlüğüne bırakın, bağımsızlığına bırakın. Yeter cübbelere düğme diktirdiğiniz” ifadelerini kullandı.

“ACI YAŞAYAN AİLELER OLARAK ÇAĞRIMIZ İSTİFA EDİN”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet eden Şaban Vatan, şunları söyledi:

* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Hukuk devletiyiz’ diyor, ‘Rotamız hukuk' diyor. Bu nasıl hukuk bu nasıl rota. Gördüğümüz rota, çocuk katillerinin korunuyor, kadın katilleri korunuyor, istismarcı tecavüzcüler korunuyor. Bu mu rota? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada görüyoruz.

* Bütün suç işlemiş kişilerle boy boy fotoğrafın var. Şaban Vatan neden seninle fotoğraf çektirmedi? Çünkü Şaban Vatan çocuğunun adaletini istiyor. O makamlardan istifa edin. O makamlar milletin yüce makamıdır. Bizim millet olarak, acı yaşayan aileler olarak çağrımız, hem Adalet Bakanına hem İçişleri Bakanına istifa edin diyoruz.

Antalya'da bir otelde staj yaparken, otelin havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş da grup adına basın açıklamasını okudu.

“İKTİDARIN CEZASIZLIK ORTAMI KATİLLERİ DAHA DA CESARETLENDİRİYOR”

Baba Oğraş yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

* Artık yeter, adalet istiyoruz. İktidarın cezasızlık ortamı, siyasi iktidarın izlediği politikalar ve adalet sisteminin gerektiği gibi işlememesi katilleri daha da cesaretlendiriyor. Adalet Platformu çatısı altında toplanmış olan bizler, bu bozuk düzenin yarattığı adaletsizliğin mağdurları olarak ‘artık yeter, adalet istiyoruz’ diyoruz.

* Bizler yaşadığımız bu büyük acıların yanında bir de adaletsizliğin büyük yükünü mü taşıyacağız? Hayır, bunu kabul etmiyoruz ve bu yüzden artık yeter diyoruz. Katillerin hakettikleri cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için daha yaşanılır bir Türkiye adına herkes için adalet istiyoruz.

KONUŞMASINA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’YLE BAŞLADI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise, şöyle konuştu:

* Ben konuşmama İstanbul Sözleşmesi’yle başlayacağım. Hani dediler ya, ‘Kim ki İstanbul Sözleşmesi diyerek cümleye başlarsa' diye. Bu ülkede kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek istediğinde, eşit özgür yaşamak istediğinde erkek şiddetiyle öldürülüyor. Artık erkekler kadınları öldürüyor bir de delilleri karartıyor.

* Katiller serbest geziyor, şüpheli ölüm davalarında bütün gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Kadınların, kız çocuklarının eşit özgür yaşaması için, çocuk istismarının sonlandırılması için İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması şart. Bu yüzden bizler İstanbul Sözleşmesi’nde. Vazgeçmeyeceğiz ve her cümlemize İstanbul Sözleşmesi’yle başlayacağız.

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