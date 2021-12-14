Asansör tecavüzcüsüyle ilgili pes dedirten detay

İstanbul'da bir sitenin asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulunan saldırgan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlının 16 yaşında ve Filistin uyruklu olduğu tespit edildi. Sapığın daha önce yaşı küçük bir kıza tacizde bulunduğu ve tutuksuz yargılandığı öne sürüldü.

Habip ATAM

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İstanbul'da 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K., oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasının kaydettiği tecavüz girişiminin zanlısı polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 16 yaşındaki şüphelinin daha önce de benzer bir suçtan yakalandığı öğrenildi.

KAMERAYI KAPATMAYA ÇALIŞTI

Olay, Esenyurt sınırlarındaki Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K., sabaha saat 04.30 sıralarında arkadaşının doğum günü partisinden döndü. Dairesine çıkmak için site asansörüne bindi. Asansör tam kapanırken bir erkek içeriye girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra cinsel saldırıda bulunan şüpheli, yere yıktığı U.K'nın bağırarak direnmesi üzerine kaçtı.

İKİNCİ SALDIRISI

Yaşadığı şok karşısında neye uğraştığını şaşıran kadın, durumu polise bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin A.A. (16) olduğunu belirledi. Filistin uyruklu olan şüphelinin daha öncede yaşı küçük bir kıza tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Saldırganın da yaşının küçük olduğu için işlemlerinin tutuksuz yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri ikinci kez cinsel saldırı suçuna karışan şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sitenin bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği öğrenildi.

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