Aşevi binası ve 620 metrekare çevre düzenleme işi yaptırlacak
Şehzadeler Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre ihaleyle Aşevi binası ve 620 m2 çevre düzenleme işi yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Şehzadeler Belediyesi Aşevi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2021/614943
1-İdarenin
a) Adresi: 1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 45010 – ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası: 2362501100 – 2362501104
c) Elektronik Posta Adresi: fen.isleri@sehzadeler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet 240 m2 Aşevi Binası ve 620 m2 çevre düzenlemesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Manisa İl Sınırları
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 Kat :2 Belediye Encümen Toplantı Salonu Şehzadeler/MANİSA
b) Tarihi ve saati: 27.10.2021 – 10:00