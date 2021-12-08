Asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar… Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik açıklamalar

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar, 3600 ek gösterge ve salgında son durumun ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı saat 16.35’te başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de ilk kez katıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

MECLİS’TEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

*Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır.

*Üstelik bu edepsizlik Meclis'in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Herkes yüce Meclis’e saygı göstermelidir.

*Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.

*Meclis Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmelerinin bir an önce hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum.

*Yeni Hazine Bakanımız Nureddin Nebati’yi burada tekrar tebrik ediyorum.

KATAR ZİYARETİ

*Katar’la bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.

*Türkiye’nin yatırım atağı her anlamda hızla sürmektedir. Ülkemizin dört bir yanında kimi kendi vatandaşlarımız tarafından kimi uluslararası yatırımcılar tarafından sürdürülen yatırımları yakından takip ediyoruz.

YENİ EKONOMİ MODELİ

*Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileri taşıyacağız. Küresel ekonomideki belirsizlikler ortadan kalktıkça önümüzü daha iyi göreceğiz.

*Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız.

*Biz ne yaptığımızı, nasıl yapacağımız, ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.

*Geçmişte Türkiye başkalarının reçeteleriyle sıkıntılarını çözmeye çalışırken bu kez kendi hikayemizi yazıyoruz.

*Yeni ekonomi modelini hedefimiz yatırım, istihdam, ihracat, büyüme.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Milletimizin üzerindeki yükünü azaltmak için adımları birer birer atıyoruz. Asgari Ücrette de aynısını yapacağız.

YASTIK ALTI ÇAĞRISI

*Vatandaşlarımdan döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum