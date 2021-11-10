Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında masaya oturacak. Zam pazarlığı öncesinde SÖZCÜ Web TV sokağın nabzını tuttu.

Fatma VURGUN

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Asgari ücret zammı, yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında.

SÖZCÜ Web TV, vatandaşlara ‘asgari ücret ne kadar olmalı’ diye sordu. Asgari ücretle ilgili şiir yazdığını söyleyen vatandaş Ozan Kasım Kol SÖZCÜ mikrofonuna şiirini okudu.

İşte o şiir;

Adına kurulur koca komisyon,

Seni belirlemek bunlara misyon

Tiyatro başlıyor hepsi bir piyon,

Boşa ümit olur asgari ücret.

İşçi ve işveren burada devlet,

Günlerce sürüyor bu nasıl illet.

Kararı bekliyor bir koca millet,

Derde deva olmaz asgari ücret.

Ozan Kasım eder olanı beyan,

Devletim olmasın halkına kıyan.

Asgari ücretle görmedim doyan.

İsmin var kendin yoksun asgari ücret.

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