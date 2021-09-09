Aşı karşıtı mitingde izin karmaşası: Kaymakamlık ‘Hayır’, Valilik ‘Evet’ dedi

İstanbul'da, Anadolu Birliği Partisi'nin "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" başlıklı aşı karşıtı miting talebine Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Ancak İstanbul Valiliği cumartesi günü yapılacak mitinge izin verildiğini duyurdu

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Maltepe Kaymakamlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı’nın izinleriyle 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı’nda “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23 Ağustos tarihinde başvuru yapıldığı, ancak toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmediği kaydedildi.

VALİLİKTEN İZİN ÇIKTI

Ancak bir süre sonra İstanbul Valiliği’nin, aşı karşıtı mitingi “kurallara riayet edilmesi kaydıyla” uygun gördüğü ortaya çıktı.

Vali Yarıdmcısı Mehmet Ali Özyiğit imzasıyla Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın’a gönderilen cevapta, “Bahse açık yer toplantısı talebi, (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Etkinliğe ilişkin sosyal medyada paylaşılan görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe'de düzenlenecek miting için Türkiye'nin her yerinden otobüs kaldırılacağı belirtilmişti.