Aşı karşıtları bu kez Ankara’da miting düzenledi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul mitingi düzenleyen aşı karşıtlarının son durağı Ankara oldu. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte bir kişi HES kodu göstermek istemeyince polislere saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı.

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Aşı karşıtları ‘Büyük Uyanış’ adını verdikleri aşı karşıtı mitinglerini bu kez Ankara'nın Çankaya ilçesinde Anıt Park'ta düzenledi. Birçok ilden etkinlik için Ankara'ya otobüsler kaldırıldı.

Polislerin HES kodu kontrolü yaptığı ve maske denetimi yaptığı etkinlik geniş katılımla gerçekleşti. Bir otobüsün üstünde kurulan ses düzeneğiyle konuşmalar yapıldı. Otobüsün üzerinde ‘Dünya Sağlık Örgütü yarasa nerede?' yazması dikkat çekti.

Polislerin maske kontrolü yaparak katılımcıları etkinlik alanına almasına rağmen, birçok kişinin içeride maskelerini çıkardığı görüldü. Tıklım tıklım dolu etkinlik alanında sosyal mesafeye uyulmadığı da gözlendi.

POLİSE DİRENEN ŞAHIS GÖZALTINDA

Mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyen bir kişi polislere direndi. Polislere saldıran şahıs yere yatırılarak gözaltına alındı.

BASIN MENSUBUNU ALANDAN ÇIKARTTILAR

Basın mensuplarına da tepki gösteren katılımcılar, aşı yayınları nedeniyle bir televizyon kanalının muhabirinin etkinlik alanından dışarı çıkması için sloganlar attı. Muhabir etkinlik alanını terk etmek zorunda kaldı.

İSTANBUL’DA MİTİNG DÜZENLEMİŞLERDİ

Aşı karşıtları son olarak 11 Eylül tarihinde İstanbul Maltepe'de miting düzenlenmişti. Kaymakamlığın ‘salgınla mücadeleyi olumsuz etkiliyor’ diye izin vermediği etkinliğe, İstanbul Valiliği tarafından izin verilmiş, Türk Tabipler Birliği dahil birçok sağlık çalışanı etkinliğin gerçekleştirilmesine tepki göstermişti.

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