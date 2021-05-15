Aşı olduktan sonra coronaya yakalanan CHP’li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya dikkat çeken çağrı

Mesleği eczacılık olan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, ocak ayında Sinovac aşısı olmasına rağmen, 11 gün önce yeniden corona virüsüne yakalandı. Tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen Aydın, SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

“YENİDEN TEST İSTEDİM PROTOKOL GEREĞİ YAPAMAYIZ DEDİLER”

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek, evinde istirahat eden Erkan Aydın, şunları söyledi;

*Bugün hastalığa yakalanışımın 11. günü. Hastalığın 6. gününde filyasyon ekibi aradı. ’10. günden sonra artık karantinanın biteceğini ve hayatıma normal bir şekilde devam edeceğimi’ söylediler.

*Ancak, onlara şunu söyledim; peki 10. günden sonra pozitif durumum devam ederse ne yapacağız. Söyledikleri şu oldu; ‘protokol bu şekilde.

*Bize söylenen bu. Buna uyarsınız’ dediler. Tabiki ben kabul etmedim. 11. günde kendilerinden pozitif yada negatif olduğumu öğrenmek için kesin test istedim.

“VİRÜS İHTİMALİ OLANI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bütün dünyanın ufacık bir virüs ihtimali olanı filyasyon ekibiyle yakalamaya çalıştığını ifade eden Erkan Aydın, “Vakaları, testleri hastalık sürecinden sonra negatife dönmeden salmayarak, hızlı bir şekilde aşılama yapıyor. Sorunu rahatlatıyor. Şuanda maskeyi, mesafeyi kaldırıp hızla normalleşmeye dönüyor” dedi.

“BİZ NE YAPTIK LEBALEB KONGRELER YAPTIK”

“Biz ne yaptık, martta lebaleb kongrelerle insanları gereksiz bir rahatlığa sevk ettik” diyen CHP’li Aydın, “Hiçbir ekonomik destek veremediğimiz için işleri, güçleri serbest kıldık. Şimdi yaz sezonunu kaçırmayalım diye yarım yamalak bir kapanma ile sonucunuda hep birlikte göreceğimiz saçma sapan bir süreç yönettik. Bunun sonucunda da hala insanlarımız ölmeye, hala vaka sayıları artmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BU ŞEKİLDE 4. ve 5. DALGALAR GELMEYE DEVAM EDECEK”

Türkiye’de bilimsel olarak yapılması gerekenlerin hiçbirinin yapılmadığına dikkat çeken Erkan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı;

*Bu şekilde devam ederse 4. ve 5. dalgalar da gelmeye devam edecek. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum; salgına yakalanan bir insan 10 gün geçtikten sonra hemen negatife dönmeyebilir.

*Bilimsel yayımlarda 53’üncü günde pozitif öz olduğunu gösteren yayımlar var. 20., 30. günde pozitif olup, virüsü yaymaya devam ettiğini gösteren vakalar var.

*Hal böyleyken mutlaka karantinası bitenlerin test yapılarak negatif olduğu sabit kılıkdıktan sonra serbestleleşmesi gerekir.

*Ben bunu yaşadım. Ve bunun doğru olmadığını ve bu sayede de piklerin devam edebileceğini söylüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın bu yanlış uygulamayı biran önce durdurmasını talep ediyorum.

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