Aşı olmayan öğretmen coronaya yenik düştü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı Tarih Öğretmeni Mehmet Ali Tan (40), geçirdiği corona virüsü hastalığından dolayı hayatını kaybetti.
Öğretmen Tan, bir ay önce geçirdiği corona virüsü hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Corona virüsü salgınını ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına cenazesi getirilen Tan, Kadıköy'ünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Corona virüsü aşısı olmadığı öğrenilen Mehmet Ali Tan, evli ve 3 çocuk babasıydı. (İHA)