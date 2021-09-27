Aşı ve yasaklara soruşturma açan savcının babası corona kurbanı

Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un corona virüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen mayıs ayında corona tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek re’sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut jet hızıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Savcının babası Muammer Akbulut, corona tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbulut’un cenazesi Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

İlginizi Çekebilir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı