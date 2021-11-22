Aşılamada birinci olan ilde 48 bin kişi hiç aşı yaptırmamış

Corona virüsü risk haritasından iki doz aşılamada birinci sırada bulunan Ordu'yla ilgili dikkat çeken bir veri açıklandı. Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, pandemi sürecinde 48 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığını söyledi.

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Her hafta pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.

Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, Ordu'nun corona virüsü tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“48 BİN KİŞİ HİÇ AŞI YAPTIRMADI”

İl genelinde hiç aşı yaptırmayan 48 bin kişiye ulaşarak aşılarını yaptırmalarını istediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Öncelikle risk altında bulunan ve bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış olan 48 bin vatandaşımıza ulaşarak, aşı olmaları konusunda kendilerini ikna etmeye gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan, gençlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Pandemide hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun aşı yaptırmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Aşı ile birlikte bireysel tedbirleri ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

“3. DOZ AŞI ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRACAĞIZ”

Ordu'nun aşılama çalışmalarında Türkiye genelindeki birinci konumunu sürdürdüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, şunları söyledi;

*Aşılama çalışmalarımızı disiplinle ve titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 84.4'lük aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz.

*En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 81.03'lük oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 563 bin 234 birinci doz, 540 bin 862 ikinci doz, 162 bin 505 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 266 bin 601 doz aşı yaptık.

*Salgınla mücadelede 3. doz hatırlatma aşısı çok önemli. 3. doz aşılama çalışmalarına hız kazandıracağız.

İŞYERLERİ, ÇARŞI, PAZAR DENETLENECEK

*Ordu şehri olarak, aşılama çalışmalarında gösterdiğimiz başarıyı, aktif vaka sayısının azaltılmasında da göstermeliyiz. Özellikle işyeri çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uygun hareket etmelerini istiyoruz.

*Pandemi devam ediyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Pandemi bitmiş gibi rahat hareket etmek, pandemi kurallarına uymamak, maalesef vaka sayılarımızın artmasına neden oluyor. İşyeri, çarşı, pazar denetimlerimizi sürdüreceğiz.

*İşyerlerimizde başta hijyen koşulları olmak üzere sosyal mesafe ve diğer denetimlerimizi titizlikle yapacağız. İHA

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