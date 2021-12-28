Asiye’nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha

Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Böylece Asiye'nin yaralandığı olayda tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

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Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basket sahasında oynayan Asiye Ateş, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kız, çığlıklarını duyanların kurtarmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Gaziantep’te yapılan tedavisinin ardından Asiye, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı’nın girişimiyle ambulans uçakla ileri tedavi için Antalya’ya gönderildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Asiye Ateş’in ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Y., Zeynep C. ve Zeliha C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, savunmalarında köpeğin kendilerine ait olmadığını öne sürerek olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade etmesine karşın, delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa E. ile Süheyla K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni bulgu ve delillerin ardından Mustafa E. ile Süheyla K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan iki kişi, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; ‘kasten yaralanmaya sebep olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA

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