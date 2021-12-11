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Askeri araç kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de otomobilin askeri araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Askeri araç kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kızıltepe-Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 2853 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan askeri araca çarptı.

Çarpışmanın sonucunda otomobilin içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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