Askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in askeri araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit, askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.