Aslı Özkısırlar’ın ölümüne ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

İzmir'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır immunsüpresan tedavi kullanan ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının ilerlemesi sonucu kentte bulunan bir hastaneye giden fakat yer olmadığı için hastanede yatışına müsaade edilmediği ileri sürülen Aslı Özkısırlar dün tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitirdi.

Hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar'ın ölümünün ardından oluşan iddialara yönelik İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da, “Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastanın abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavisi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır.

* 10.03.2021 tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir.

* Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir.

* Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50‘de bulantı kusma, çarpıntı şikâyetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir.

* Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir.

* PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır.

* Ertesi gün durumunun kötüleşmesi üzerine hastanın entübe edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır.

SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTE

* Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

* İmmunosupresif tedavi almakta olup, salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir.

* Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir. (DHA)