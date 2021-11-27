Atama kararı sonrası MHP’den art arda istifalar

İzmir Çeşme ilçe başkanlığına, MHP ve Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapan ve son genel seçimlerde İzmir 1. Bölge Adayı olan Gökhan Çelik atandı. Atama kararını sonrası partiden art arda istifa haberleri geldi.

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İzmir'de Çeşme’de uzun süre MHP İlçe Başkanlığı yapan Gazi Fildir’in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına, MHP ve Ülkü Ocakları’nda çeşitli kademelerde görev yapan ve son genel seçimlerde İzmir 1. Bölge Adayı olan Gökhan Çelik atandı.

MHP Çeşme İlçe Başkanlığına Gökhan Çelik’in atanması, beraberinde istifaları da getirdi.

3 KİŞİ İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

MHP İzmir İl Meclis Üyesi Alparslan Koparal ve MHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Özen ile Hasan Karataş, sosyal medya sayfalarında yayımladıkları bir açıklamayla MHP’den istifa ettiklerini açıkladı. İHA

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