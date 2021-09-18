Atanamayan öğretmen: Bütün diplomalar boş, gelecekten umutsuzuz, mutsuzuz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na Denizli ziyareti sırasında dert yanan atanamayan genç öğretmen, “Sadece öğretmenler adına konuşmuyorum, tüm gençler adına konuşuyorum. Bütün diplomalar boş. Gelecekten umutsuzuz, mutsuzuz. Dört yılımızı verip ailemizi umutlandırıp yeniden ailemizin çatısı altına girmek istemiyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Partisinin il kongresine katılmak için Denizli'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kentin ticaret merkezi Bayramyeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Davutoğlu kentte üretilen tekstil ürünlerinin satıldığı Babadağlılar Çarşısı'nda dolaştı, hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşları dinledi. Davutoğlu'nun yolunu Gazi Bulvarı üzerinde atanamayan bir öğretmen kesti.

Dört yıldır atanmak için mücadele eden bir öğretmen olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Meliha Dede; “Ben atanamayan öğretmenim. Mağdurum. Şu an alım lafı ediliyor. Dalga geçer gibi” diye konuştu.

“BİZLER ARTIK ÇOK YORULDUK”

Sadece atanamayan öğretmenlerin değil tüm diplomalı gençlerin zor durumda olduğunu söyleyen Dede, şu ifadeleri kullandı:

* Eğer öğretmene ihtiyaç yoksa atama yapılmayacaksa bizler niçin fakültelerde okutuluyoruz? Boşu boşuna okuyup mezun olduk. Her sene mülakata giriyoruz. Bizim için KPSS, atama bir hayal.

* Bizler artık bu süreçten çok yorulduk. Tekrar ders çalışacak enerjimiz yok. 4 yıldır bu süreci kovalıyorum. Bizler okuduk. Bu ülkenin evlatlarıyız ama hak ettiğimiz değeri asla görmüyoruz. Bunu sadece öğretmenler adına söylemiyorum. Şu anda bütün diplomalar boş. Yani hiçbir değeri yok.

“AİLEMİZİN ÇATISINA GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUZ”

Dede sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şimdi gençlere şunu oku ileride şu olursun diyemiyorum. Herkes o kadar mutsuz o kadar umutsuz ki gelecekten… Okuduğu bölümü iş bulabilme kaygısı ile seçiyor.

* Evet belki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ama bunun için de paramızın olması gerekiyor. Yok yani elimizde. Ben tüm diplomalı gençler adına konuşuyorum. Fazlalıksa bölümleri kapatın, gerek yok.

* Direkt orada 4 yılımızı verip, ailemizi umutlandırıp geri geldiğimizde tekrar ailemizin çatısı altına girmek istemiyoruz. Bizler yetişmiş birey olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz.

* 27 yaşında biri olarak gelecek kaygısı ile kendimi daraltıyorum. Ben etkileniyorum. Ailem etkileniyor. Kötü bir süreç yaşıyoruz. Elinizden ne geliyorsa yapın.

“MÜTEAHHİDİN BORÇLARI YAPILANDIRILMASIN”

Bayramyeri'nde karşılaştığı Davutoğlu'na sorunlarını anlatan emekli uzman çavuş Ahmet Çakubay ise, “Emekli uzman çavuşum. Beni uzman çavuşluktan değil askeri memurluktan emekli yaptılar. Maaş yönünden haklarım kayboldu. Meclise yasa getiriyorlar. Dört müteahhidin borçlarının yapılandırılması için. Kabul edilmesin” dedi.

Üniversiteye gönderdiği çocuğunun yurt sorunu yaşadığını söyleyen bir başka vatandaş da “Korkuyoruz. Çocuğumu nereye yerleştireceğimizi şaşırdık. İstanbul'da ev tutayım desen 4 bin 500 – 5 bin lira. Zaten ben asgari ücretli çalışanım. O çocuğu nasıl yurda koyacağım. Yurtları erken kapattılar” diye konuştu.