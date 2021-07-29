Atatürk büstünün muşamba ile kapatılması tepkilere neden oldu

Yozgat'ın Şefaatli İlçesinde Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk büstü kaidesinin onarımına yönelik başlatılan çalışmaların yaklaşık bir aydır tamamlanmaması ve büstün kaidesinin muşamba ile kapatılması tepkilere neden oldu.

“BİZ YAPMAYA HAZIRIZ”

Atatürk büstünün muşamba ile kapatılmış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Şefaatli İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve Yozgat Valisi Ziya Polat'a çağrıda bulundu.

* Bu fotoğrafa sebep olanlar o koltukta Mustafa Kemal Atatürk sayesinde oturuyor” diyen Keven, “Şefaatli Kaymakamlığı önünde yer alan Atatürk büstünün 1 aydır bu şekilde bir çadıra sarılmış halde ve yıpranmış bir durumda olması kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır.

* Şefaatli CHP ilçe örgütümüz de gerekli tepkiyi göstermiştir. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’den bir açıklama bekliyoruz. Atatürk büstünü bu görüntüden kurtaracak bir çalışmayı yapacak mısınız? Yoksa biz yapmaya hazırız.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü yazılı bir açıklama yaptı. Büstün daha güzel bir görünüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Günlü, şu ifadelere yer verdi:

* Kaymakamlık binamız önünde bulunan Atatürk büstünün mermerleri yıpranmış ve dökülmeye başlamıştır.

* Kaymakamlık olarak söz konusu büstün daha güzel bir görünüme kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmış ve ilgili ürünlerin teslim edilmesi beklenmektedir. Hemşerilerimizin hassasiyetini anlamakla beraber ilgili ürün elimize ulaştığında Atatürk büstümüzün daha güzel bir görünüme kavuşturacağımızın bilinmesini isteriz.