Atatürk Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Atatürk Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 20 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanımızın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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