Atatürkçülere hakaret eden imama inceleme başlatıldı: Siyasetçilere de idam istemiş

Çanakkale Müftülüğü, Atatürkçülere hakaret eden Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu hakkında inceleme başlattığını duyurdu. İmam Mutlu, sosyal medyada yaptığı bir yorumda "Mustafa Kemal'in itleri öyle düşünüyor" diyerek çirkin ifadeler kullanmıştı. Mutlu'nun Deniz Baykal, Muharrem İnce, Gürsel Tekin gibi isimlere idam istediği yorumu da ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Sosyal medyada Saadet Partisi kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın sözlerini içeren bir paylaşımın altına “Mustafa Kemal’in itleri öyle düşünüyor” yorumu yapan Gazi Süleyman Paşa Büyük Cami imamı Mehmet Mutlu hakkında CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti.

MÜFTÜLÜK İNCELEME BAŞLATTI

İmam Mutlu’nun Atatürkçülere sarf ettiği çirkin ifadelerin ardından Gelibolu Müftülüğü açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında kurumumuzda çalışan bir kamu görevlisinin yaptığı iddia edilen paylaşımla ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.

“BAYKAL, İNCE, TEKİN VE İLÇE BAŞKANLARINI İDAM EDİN”

Mutlu’nun daha öncede yaptığı bir yorumda, muhalefetteki bazı isimler için de idam istediği görüldü.

Mutlu, yorumunda, “Önce Deniz Baykal’ı, Muharrem İnce’yi, Gürsel Tekin’i diğer ilçe başkanlarını idam edin” ifadelerini kullandı.