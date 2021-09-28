Atatürk’e hakaretten hapis cezası almıştı… Tepki çeken davet

Atatürk’e eleştiri ve hakaret paylaşımlarının yanı sıra, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’i öven kitaplar yazan Mustafa Armağan’ın Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri’ne davet edilmesi tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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Şahinbey Belediyesi tarafından 2-10 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kitap Günleri'nin onur konuğu Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fuar Özel Konuğu ise İlber Ortaylı olacak.

Fuarda aralarında Hayati İnanç, Nurullah Genç, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Bahadır Yenişehirliığlu, Kemal Sayar, Şeyda Betül Kaya, Vildan Atasoy, Yusuf Kaplan, Mete Yarar, Mustafa Armağan ve Nedim Şener'in de bulunduğu yazarlar kitaplarını imzalayacak.

“ŞAHİNBEY'İN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR”

Fuara katılacağı açıklananlardan olan ve Atatürk aleyhtarı paylaşımlarının yanı sıra, Fethullah Gülen'i öven kitaplarıyla tanınan Mustafa Armağan ise tepkiyle karşılandı.

Etkinliği düzenleyen AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, sosyal medya hesabından, “AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi kitap fuarı düzenliyor. Nerede Atatürk düşmanı var ise toplamış. Atatürk'e saygısı olmayan bu şahıslar, Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından biri olan Şahinbey'in kemiklerini sızlatıyor. Bu yanlıştan dönün” paylaşımı yaptı. Şencan paylaşımına, “Değerli yazarlarımızı tenzih ediyorum” notunu da ekledi.

FETÖ KİTAPLARINI DA İMZALATTIRACAK MISINIZ?

Bir başka tepki de Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan'dan geldi. Kalkan, Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Mustafa Armağan ile ilgili paylaşımına, “Fethullah Gülen için yazdığı kitapları da imzalattıracak mısınız? Yoksa da O da kandırılan gruptan mı?” paylaşımı yaparak, Mustafa Armağan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ mensupları için ‘Haşhaşi' benzetmesi yaptığındaki savunma mesajını ekledi.

FETÖYE SAHİP ÇIKMIŞTI

Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yayın bölümü yöneticisi olan Mustafa Armağan, 1995'ten 2015'e kadar Gülen’in yayın organı Zaman'da yazdı. Hükümetin, FETÖ ile ilişkilerin koparılması için milat kabul ettiği 17-25 Aralık 2013'ten sonra da yazılarını sürdürdü.

‘Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)' ve ‘Diyaloğa Adanmış Hayat' kitaplarını yazan Mustafa Armağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ grubuna ‘Haşhaşiler' dediğinde “Haşhaşilerin yaptıklarını hizmet harekatı mensuplarına yakıştırmak, anakronizme (Değişik çağları karıştırmak) düşmek bir yana, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır” açıklamasıyla gruba sahip çıkmıştı.

