Atatürk’e sevgi seli

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş olan Anıtkabir, eski günlerine döndü. Ağustosta ziyaretçi rekoru kırıldı. Ulu Önder’in ebedi istirahatgahını 296 bin 702 kişi ziyaret etti.

Deniz AYHAN

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Geçtiğimiz yıl coronavirüs, sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş olan Anıtkabir, eski günlerine döndü. Ağustosta rekor kırıldı… 2020 yılında Anıtkabir'i 1 milyon 30 bin 641 yerli, 42 bin 138 de yabancı ziyaret etmişti. Geçen yıl en yüksek ziyaretçi sayısına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Temmuz günü Ayasofya'da yaptığı Atatürk'ü lanetleyen konuşması sonrasında temmuz ve ağustos aylarında ulaşıldı. Anıtkabir'i 2020 yılı temmuz ayında 106 bin 376 kişi, ağustosta ise 128 bin 184 kişi ziyaret etmişti.

YABANCILAR DA UNUTMADI

2021 yılında ise kısıtlamaların esnemesi ve kısmi normalleşme dönemiyle Anıtkabir'in ziyaretçi sayıları arttı. Bu yıl Ulu Önder'in ebedi istirahatgahını ocakta 28 bin 652, şubatta 55 bin 780, martta 106 bin 812, nisanda 47 bin 37, mayısta 51 bin 164, haziranda 142 bin 926, temmuzda 267 bin 743 kişi ziyaret etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kapsayan ağustos ayında ise Ata'ya 296 bin 702 kişi ziyarette bulundu. Bu kişilerin 5 bin 706'sını yabancı uyruklular oluşturdu.