Uğur Dündar’la Demokrasi Arenası programında gündeme damga vuran açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve gazeteci Sedef Kabaş; Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yıl dönümüne özel, TELE 1'in, İzmir Karşıyaka-Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde yapılan Uğur Dündar'la Demokrasi Arenası programının canlı yayınına konuk oldu.

“'İTİBARINI YOK EDEBİLİR MİYİZ' HEVESİ İÇERİSİNDELER”

CHP'li Özkoç, Lozan'a ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Şimdi 2023'te ‘Acaba hayallerimiz gerçekleşebilir mi' diye; amaçları Türkiye Cumhuriyeti olmadığı belli olanlar, içlerinde 100 yıllık bir kini ve öfkeyi besleyenler, hayatları boyunca insanlara eşit bir yurttaş muamelesi göstermeyenler, ‘Lozan'ın gizli bir anlaşması var mı' hesabını yapıyorlar.

* Lozan Antlaşması'nı küçümsemeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını 20 yılda yerle yeksan edenler, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili artık hiçbir beklentisi olmayanlar, ‘Türkiye'nin itibarını biz kaybettirdik, acaba Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken yaptıkları antlaşmanın da itibarını yok edebilir miyiz' hevesi içerisindeler.

“BU LANETLİ DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE OLANLAR KENDİ KARANLIĞINDA BOĞULACAK”

* Buna asla kimse cüret etmesin. Biz bu Cumhuriyet'i şehitlerimizin kanıyla, biz bu Cumhuriyet'i kadınlarımızın ve gençlerimizin mücadelesiyle, biz bu Cumhuriyet'i akılla, biz bu Cumhuriyet'i vicdanımızla inşa ettik, kurduk, yaşatıyoruz.

* Hevesi olanlar varsa, hevesleri kursaklarında kalacak. Biz bütün mücadelemizi, onların yok ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıyla ilgili bundan sonra tesis etmek için milletimizle beraber en yakın zamanda önümüze sandık konduğunda bunu başaracağız. Ve bu lanetli düşünce içerisinde olanlar kendi karanlığında boğulacaklar.

“BEN OLMADIĞIMA GÖRE KANALIN KAPANMA TEHLİKESİ YOKTUR”

Uğur Dündar, usta sanatçı Müjdat Gezen'den gelen şu mesajı da okudu:

* Canım kardeşim, ‘Demokrasi Arenası'nın yeniden dönüşünden dolayı çok mutlu oldum. Ben o programda olmadığıma göre kanalın kapanma tehlikesi de yoktur. Başarılar diler, ellerinden öperim ağabeycim.

“HERHANGİ BİR ÜLKE VAR MI Kİ BÖYLE BİR ANTLAŞMAYI TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİRSİN”

Gazeteci Kabaş ise Lozan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* 98. yıl dönümünü kutluyoruz Lozan'ın. Lozan bu ülkenin tapusu. Evinizin tapusunu düşünün; birileri geliyor diyor ki, ‘bu tapu geçerli değil.' Öyle düşünebilirsiniz Lozan'la ilgili tartışmaları. Herhangi bir ülke var mı ki büyük bir İstiklal Harbi'nden sonra uluslararası camia tarafından tanınmış ve bize bugünleri bahşetmiş, özgürlüğümüzü vermiş bir antlaşmayı tartışma konusu haline getirsin…

* Bir kere bunu zaten baştan inkar ediyor olmamız lazım, bunu reddediyor olmamız lazım. Bizim sormamız gereken soru şu: Biz niçin bugün Lozan'ı tartışalım ki? Niye ‘Lozan 2023'te miadını dolduracakmış da, Lozan aslında Sevr'den beter bir anlaşmaymış da…' gibi tartışmalara muhatap olalım? Bir kere baştan bunu reddediyor olmamız lazım.

“CUMHURBAŞKANI'NIN TARİHİMİZİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

CHP’li Başarır ise şu sözlere yer verdi:

* Tarihimizi doğru anlamalıyız ve doğru anlatmalıyız. Ben Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir davranış beklemiyorum. Çünkü tarihimizi iyi bir şekilde bildiğini, anladığını ve anlattığını düşünmüyorum.

* Şunu herkes bilsin: Benim ülkemde çocuklarımız, torunlarımız, yetişen nesillerimiz var oldukça ne Lozan, ne laik Cumhuriyet, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk unutulmaz. Onlar bakidir. Dönem dönem böyle yönetimler gelir geçer ama kötü bir örnek olarak tarihte kalır. Bunu herkes öyle bilsin.

“BU ÜLKENİN TEK EŞSİZ LİDERİ ATATÜRK”

* Ülkemizde Hasan Tahsin'i görmezden gelip İskilipli Atıf'ı anlatma cüretinde bulunan aydın geçinen ya da bu ülkeyi yönettiğini düşünen insanlar olabilir. Dönem dönem Cumhuriyet'i, laikliği tartışmaya açanlar olabilir.

* 2023'teki seçimlerde kendini kurucu bir lider olarak görmek isteyenler olabilir Ya da kendini baş komutan olarak görmek isteyenler olabilir. Bu ülkenin bir tek kurucu lideri var, bir tek baş komutanı var, bir tek eşsiz lideri var; Gazi Mustafa Kemal Atatürk.