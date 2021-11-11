Atatürk’ün partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmez

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 2 gün üst üste CHP’yi hedef aldı. “Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir” dedi... Barlas’a tepki yağdı.

Başak KAYA

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CHP, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın açıklamalarına sert çıktı. Barlas, yazısında CHP'yi hedef almış, “Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP, kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” demişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Barlas kimin sesi olarak konuşuyor?” diye sordu ve şunları söyledi:

DEMOKRASİYE DİNAMİT

“Çıkıp ‘CHP kapatılabilir' demek demokrasinin temeline dinamit koymaktır. Kurtuluşun ve kuruluşun partisinin kapatılabileceğin söylemek herhalde sarayda konuşulan bazı şeylerin tetikçi olarak ifade edilmesidir. CHP, sadece 12 Eylül darbesiyle kapatıldı. Barlas darbe çığırtkanlığı yapıyor. 12 Eylül darbecilerinin başaramadığını kimse aklına getiremesin. CHP, Türkiye'nin verdiği demokrasi mücadelesinin mimarıdır. Biz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma kararlılığındayız. Barlas bundan mı rahatsız? Sarayın duvarları arasında iktidarı kaybetme korkusu var. Korkmasınlar, Türkiye rahat nefes alacak.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise şöyle dedi:

“ONLARIN BOYUNU AŞAR”

“Barlas, hayatı boyunca siyasi iktidarların yalakası oldu. Atatürk'ün partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Türkiye'nin kurucu partisinin kapatılmasını telaffuz dahi etmek, hadsizlik ve edepsizliktir. Barlas'a bunları söyleme cesaretini kimin verdiğine bakmak gerekir. CHP, savaş meydanlarında kuruldu. CHP'nin kapatılmasını gündeme getirmek dahi demokrasiye tehdittir. Bu ifadeler, sahibinin sesini dillendiren Barlas'ın boyunu aşar. O gitsin Saray yalakalığı yapmaya devam etsin. Vatandaşın gündemini karartmak için ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz, vatandaşın içinde bulunduğu sorunları, derin yoksulluğu anlatmaya devam edeceğiz.”