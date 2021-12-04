Atatürk’ün sözünü hatırlatan Akşener: Birinci işimiz budur

Amasya'da toplanan kalabalığa seslenen İYİ Parti lideri Akşener, "El birliğiyle korku duvarlarını yıktık biz beraber. Beraberce bu harami düzeni yıkacağız" dedi. Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Akşener, “Şimdi köylü ne durumda, çiftçi ne durumda, besici ne durumda? Şimdi seçmen, siyasetçinin efendisi, velinimeti olursa, o siyasetçi o köylüyü de besiciyi de esnafı da milletin efendisi haline getirir. Birinci işimiz budur” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'nın Merkez ilçesinde toplanan kalabalığa konuştu.

24 aydır ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf gezdiğini belirten Akşener, “24 ay sonra herkes sizleri görmeye başladı. Siz kendinizin kıymetini bilirseniz, gücünüzün farkında olursanız siyasetçi buralara gelip o dükkanların içine girmek mecburiyetinde kalırmış” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Akşener, “Şimdi köylü ne durumda, çiftçi ne durumda, besici ne durumda? Şimdi seçmen, siyasetçinin efendisi, velinimeti olursa, o siyasetçi o köylüyü de besiciyi de esnafı da milletin efendisi haline getirir. Birinci işimiz budur” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİYLE KORKU DUVARLARINI YIKTIK”

Esnaf ziyaretlerine ilk başladığında insanların dertlerini söylemekten çekindiğini ve korktuğunu ifade eden Akşener, “Ama bugün nasıl biliyor musunuz? Daha ‘nasılsınız' demeden derdini anlatır oldu. Demek ki neymiş? El ele verirsek korku duvarı yıkılabilirmiş. El birliğiyle korku duvarlarını yıktık biz beraber” ifadelerini kullandı.

“NE OLMAMI İSTİYORSANIZ ONU OLACAĞIZ”

Kalabalıktan ‘Başbakan Meral' sloganları atılması üzerine Akşener, “Ben sizin emrinizdeyim. Ne olmamı istiyorsanız onu olacağız. Ben kendimi adadım ki şuna, seçmen siyasetin velinimeti olacak. Buna ant içtim” dedi.

“HARAMİ DÜZENİ BERABERCE YIKACAĞIZ”

Akşener, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

*Sizlerin o helal oylarınızı alıp iktidar olmak istiyoruz. Elbette bu harami düzeni sizin oylarınızla yıkmak istiyoruz.

*Beraberce bu harami düzeni yıkacağız. Neyle yıkacağız? Sandıkta yıkacağız. Oylarımızla yıkacağız.

*Helal oylarınızla cenabı hak bana bu harami düzeni birlikte yıkmayı nasip etsin inşallah. O işsiz gençlere, dertli analara, fakirliğe mahkum edilmiş çiftçimize, köylümüze, onların elinden tutup onları refaha eriştirmeyi helal oylarınızla Allah bana nasip etsin.

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