‘Atina’nın tezini kabul ettik Mavi Vatan’ı kaybediyoruz’

CHP’Lİ Akif Hamzaçebi, son açıklanan Navtex'e böyle isyan etti... Hamzaçebi, Doğu Akdeniz’de ilan edilen Navtex için “Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tezlerini kabul etmiş oldu. Yazıklar olsun. Bunu yapanlar hukuk önünde hesap verecek” dedi.

Başak KAYA

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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yeniden sondaja başladı. Bunun için Türkiye önceki gün “Navtex” ilan etti. Ancak “Navtex” ilan edilen bölgenin sınırları tartışma yarattı. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye'nin bu “Navtex” ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tezlerini kabul ettiğini savunup, “Mavi Vatan'ı kaybediyoruz. Akdeniz'deki son Navtex dalalet sınırlarını aşmıştır. Bunu ilan edenler hukuk önünde hesap verecek” dedi.

“ŞİMDİ HİÇBİRİ YOK…”

Hamzaçebi şu açıklamayı yaptı: “Mavi Vatan, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye tanıdığı hakkın kullanılmasıdır. Türkiye-Libya MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) Anlaşması ülkemizin başarısıydı. Anlaşma uyarınca Oruç Reis gemisi sondaj faaliyetine başlamıştı. Navtex ilanları, demeçler, meydan okumalar. Şimdi bunların hiçbiri yok. Türkiye artık Libya anlaşmasının arkasında durmuyor. Mavi Vatan kavramı da kullanılmıyor. Türkiye'nin ilan ettiği Navtex; Yunanistan'ın tezleriyle örtüşen, Türkiye'nin reddettiği Sevilla haritasıyla aynı. Bununla Yunanistan tezlerini kabul etmiş olduk. Yunanistan ve GKRY de böyle istiyordu” dedi.

“DOĞRU ADIMDI AMA”

Hamzaçebi, “Libya anlaşması ile ortaya çıkan deniz yetki alanlarında ihale süreci bitmiş olmasına rağmen TPAO'ya 9 aydır ruhsat verilmedi. Biz bu alanda bir faaliyet yapmıyorsak Libya anlaşması geçersiz olur. Türkiye Libya anlaşmasının benzerini Filistin, İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye ile de yapabilir. Stratejimiz böyle olmaz ise Akdeniz'de uluslararası hukukun bize verdiği hakları kaybederiz. Enerji faaliyetlerimiz olmasa söylemlerimiz bir işe yaramaz. Önemli olan buralarda sismik araştırma ve sondaj yapmaktır. Ülkemize bunu reva görenlere yazıklar olsun. Türkiye Akdeniz'de MEB ilanı için hemen adım atmalıdır” dedi.

Amirallerden tepki: Yazık

Emekli amirallerden son Navtex'e tepki geldi. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Bu Navtex, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm kazanımlarını tehlikeye atmaktadır. Haritaya yanlış bakarak Türkiye'ye 20 sene kaybettirdiler. Antalya Körfezi'nde Rum sınırlarını kabul edercesine Navtex ilan edenler hakkında soruşturma açılmalıdır” dedi. Emekli Amiral Mustafa Özbey, yayınlanan Navtex'in Sevilla haritasında Türkiye'ye dayatılan deniz yetki alanı sınırlarına uymak anlamına geldiğini belirtip, “Türkiye kendi tezini imha ediyor. Yazık” açıklaması yaptı.