Atmaca Gemisavar Füzesi ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Atmaca Gemisavar Füzesi’nin hedefi tam isabetle vurduğu anında görüntüsü de yer aldı.

BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ DE TAKİP ETTİ

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini vurdu.

Milli üretim TCG Kınalıada’dan yapılan ve tam isabetle sonuçlanan atış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edildi.